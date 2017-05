SAD: Baka diplomirala 55 godina nakon što je upisala fakultet

Baka Darlene Mullins diplomirala je na državnom Univerzitetu Tennessee u Nashvilleu više od pet decenija nakon što ga je upisala.

Mullins je napustila fakultet nakon što je upoznala svoga muža i odlučila se udati. Sedamdesetdvogodišnjakinja se prisjetila kako se zaljubila u svog muža kada ga ugledala u kafeteriji fakulteta. John Mullins je tada bio apslovent."Bio je najzgodniji u kampusu. Bila sam nervozna jer sam imala samo 17 godina i sjećam se da sam pitala svoju cimerku da li gleda u mene. Ona je rekla da gleda. Tada sam ushićeno rekla da će on biti moj muž", kazala je.Upoznali su se i ostalo je postala historija. Nakon što je on diplomirao, ona je napustila fakultet. Bila je to srceparajuće za njene roditelje koji su željeli da njihova kćerka postane sljedeća Wilma Rudolph na Olimpijadi 1964. godine."Znala sam da će to povrijediti moje roditelje jer je moje otac bio trkač a ja sam bila jedna od prvih žena atletičarki koja je trčala u utrci Penn Relays 1961. godine. Bilo je malo razočaravajuće za njih, ali kada su upoznali mog supruga nije im bilo žao", prisjetila se.U međuvremenu je postala frizerka, ali je znala da želi završiti fakultet i imati diplomu. Uvijek je savjetovala svoju djecu "Završi ono što započneš". Učila je naporno i diplomirala interdisciplinarne studije."Bio je to divan osjećaj", kazala je bala četvero unučadi.Na dodjeli diplome bilo je 40 članova porodice i prijatelja i svi su bili izuzetno ponosni na nju."Njena priča je o žrtvovanju, odlučnosti, ljubavi prema svemu, ljubavi prema porodici i o obrazovanju. Ona je pravi primjer za studente i druge da nikada ne odustanu od svojih snova. Uvijek je bila dio naše porodice a sada smo sretni što joj želimo dobrodošlicu kao starijem diplomantu", kazala je predsjednica univerziteta Glenda Glover.Darlene je kazala kako bi voljela raditi na univerzitetu u pomoći mladim ljudima da ostvare svoje snove.