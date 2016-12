Pokrenuta kampanja putem GoFundMe servisa: Sačuvajmo Betty White od 2016. godine

Demetrios Hrysikos iz Južne Caroline pokrenuo je kampanju za prikupljanje donacija putem GoFundMe servisa za glumicu Betty White pod nazivom "Sačuvajmo Betty White od 2016. godine".

Hrysikos je kazao kako će od prikupljenog novca čuvati legendarnu glumicu sve do Nove godine s obzirom da je 2016. godina proglašena "crnom" za slavne ličnosti."Ako ona pristane, doći ću gdje god ona bude i čuvati je do 1. januara 2017. godine", napisao je.Ako glumica ne prihvati njegovu uslugu, novac će donirati pozorištu za mlade Spartanbuirg Little Theater koje pomaže novim zvijezdama i održava duh legendi koje su nas napustile ove godine.Cilj je bio prikupiti 2.000 dolara GoFundMe servisa, no tu sumu je već premašio. Pozadina ove priče jeste da Hrysikos prikuplja donacije za navedeno pozorište koje vodi njegov prijatelj."Potrebni su nam novi umjetnici koji će nastaviti putem koji su izgradili veliki koje smo izgubili u ovoj godini", napisao je.