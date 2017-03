Pas Picasso koji je rođen s facijalnim deformitetom od 10. mjeseca života živio je u azilu za pse. Gazde ga nisu željele zbog njegovog lica. Trebao je biti eutaniziran nakon nekoliko sedmica, kao i njegov brat Pablo koji je također ostavljen u azilu.

Pas Picasso koji je rođen s facijalnim deformitetom od 10. mjeseca života živio je u azilu za pse. Gazde ga nisu željele zbog njegovog lica. Trebao je biti eutaniziran nakon nekoliko sedmica, kao i njegov brat Pablo koji je također ostavljen u azilu.

Srećom, ekipa organizacije Luvable Dog Rescue iz Oregona posjetila je ovaj azil i spasila pse. Picasso je imao i operaciju kako bi mu se uklonili neki zubi koji mu smetaju, te kako bi mogao lakše jesti.



"Pitala sam volonterku da li ima pse koji neobično izgledaju ili s poteškoćama u razvoju, a ona je odgovorila da ima i odvela me do Picassa. Ležao je sklupčan i izgledao veoma tužno. Iako mu je lice bilo krivo, njegove oči su bile nježne i imao je umiljat pogled. Bila je to ljubav na prvi pogled", rekla je Liesl Wilhardt, izvršna direktorica ove organizacije.



Bila je sretna kada je saznala da Picasso tu ima i brata o uzeli su i njega. Otkako su postavili njihove fotografije na internet, ljudi su ih zasuli upitima o načinu da ga usvoje. Obojica su se pokazali kao nježni psi koje imaju jaku vezu. Svi uposlenici centra su se nadali da će psi biti zajedno usvojeni, što će se na kraju i dogoditi.



Nakon što Picasso prođe još nekoliko operacija i zdravstvenih pregleda, za jedno sa svojim bratom će otići u novi dom i živjeti sretni pseći život.