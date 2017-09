Novinar New York Timesa: Trump nije smio dozvoliti dječaku da kosi travnjak ispred Bijele kuće

Bivši reporter New York Timesa kritikovan je na društvenim mrežama zbog tvita kojim je osudio Bijelu kuću jer je dozvolila da 11-godišnji dječak kosi travnjak.

Not sending a great signal on child labor, minimum wage & occupational safety >> Trump White House lets a 10-year-old volunteer mow its lawn https://t.co/uj7N9Mr8Yi — Steven Greenhouse (@greenhousenyt) 15. rujna 2017.

The sanctimonious and humorless finger-wagging of nanny state progressivism in one tweet. https://t.co/TFDoKUEyLv — Bill Kristol (@BillKristol) 16. rujna 2017.

What this kid wants to do is noble, but sorry, I'm mindful of problems--I've written lots about child labor & kids being hurt by machinery — Steven Greenhouse (@greenhousenyt) 15. rujna 2017.

Teaching kids to be self-sufficient and the value of a day's work is problematic now? FFS! My dad had me on the tractor when I was 9. #SMH — Tina C. (@Redhead6886) 16. rujna 2017.

Steven Greenhouse, koji je za New York Times radio 31 godinu i još uvijek povremeno objavljuje članke, izazvao je kritike nakon što je objavio tvit o dječaku Franku Giacciou koji je kosio travnjak ispred Bijele kuće."Trump i Bijela kuća ne šalju dobru poruku o dječijem radu, minimalnoj nadnici i zaštiti na radu jer puštaju 10-godišnjeg volontera da kosi travnjak", napisao je Greenhouse na svom Twitter profilu.Web portal Daily Wire okarakterisao je ovaj tvit kao najgluplji ikad postavljen na Twitteru, a kritike su stizale i s drugih strana.Trump je prihvatio dječakovu ponudu nakon što je on pisao predsjedniku i rekao kako bi mu bila čast da pokosi travnjak ispred Bijele kuće.Trumpova glasnogovornica Sarah Sanders je u petak izjavila kako im je bila čast da ugoste Franka."Predsjednik je uvijek volio vrijedne mlade ljude poput Franka", rekla je.Nakon inicijalnog tvita, Greenhouse je uzvraćao na kritike koje su mu uputili preko Twittera."Ono što ovo dijete želi uraditi je plemenito, ali ja tu ipak vidim problem - mnogo sam pisao o dječijem radu", napisao je kasnije Greenhouse.