Njemačka: Ženi zaprijećeno kaznom od 250.000 eura ukoliko bude pušila cigarete na balkonu

Ženi poznatoj kao Uta F. je zaprijećeno da će platiti kaznu od 250.000 eura po cigareti ukoliko nastavi pušiti cigarete na balkonu svog stana nakon 20:00 sati.

Ženi poznatoj kao Uta F. je zaprijećeno da će platiti kaznu od 250.000 eura po cigareti ukoliko nastavi pušiti cigarete na balkonu svog stana nakon 20:00 sati.

Uta od 2008. godine živi u mirnom dijelu Berlina pod nazivom Hellersdorfer, a njeno puštenje cigareta na balkonu u večernjim satima uznemirava jednog od susjeda. Radi se o Marcelu P. koji živi u stanu ispod Utinog, a cigarete mu smetaju toliko da ju je odlučio tužiti.



U tužbi je naveo da u njegov stan ulazi značajna količina dima zbog vjetra koji puše sa zapada.



"Ne pušim mnogo cigareta, ali ponekad ih konzumiram navečer uz čašu vina. To radim uglavnom kad ne mogu spavati", izjavila je Uta.



Međutim, sud nije imao razumijevanja za Utu te joj je naredio da više ne smije pušiti cigarete između 20:00 i 6:00 sati. Ako prekrši naredbu, prijeti joj kazna od 250.000 eura ili šest mjeseci zatvora.



Zabrana je omogućena zakonom koji je donio Njemački federalni sud pravde 2015. godine.



Prošle godine je muškarcu u Austriji zabranjeno da puši cigarete između 8:00 i 10:00 sati, potom od 12:00 do 15:00 sati, kao i od 18:00 do 20:00 sati. Zabrana se odnosi na period od 1. maja do 31. oktobra.