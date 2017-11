Upoznavanje putem interneta, odnosno putem društvenih mreža, danas nije rijedak slučaj. Takva poznanstva su često završavala romantičnim vezama, a potom i brakom. Na sličnom putu je i sarajevski par, Nejra i Adnan, koji su se upoznali zahvaljujući poznatoj online igri Counter Strike.

Nejra Korman (Foto: Kemal Softić/Klix.ba)

Adnan Husejinović (Foto: Kemal Softić/Klix.ba)

Spojila ih ljubav prema igrama

Foto: Kemal Softić/Klix.ba

Foto: Kemal Softić/Klix.ba

Gledaju se "preko nišana", navijaju za različite sarajevske klubove

Foto: Kemal Softić/Klix.ba

Zajednička budućnost u posebnoj sobi za igre

Nejra Korman ima 21 godinu, živi u Sarajevu i studentica je treće godine fakulteta. Njena velika strast su oduvijek bile videoigre."Kao mala sam počela igrati igre na konzoli PlayStation 1, prvo je bio Hugo, a potom sam prešla na igre kao što su Tekken 3, utrke automobila i slično. Jedno vrijeme sam igrala i Sims, koji je tada bio popularan. Nakon toga su me prijatelji 'upoznali' s nekoliko ratnih i taktičkih igara, koje sam konstantno igrala", izjavila je Nejra za portal Klix.ba.Mnogima je to i danas čudno jer je djevojka, no, ona tvrdi da je riječ o zabludi."Muškaraca među gamerima ima više, ponekad su u prednosti, ali sam upoznala mnogo djevojaka koje također zanimaju igre. Istina, veći broj djevojaka koje igraju igre živi u susjednim državama, a ne u BiH", rekla je naša sagovornica.Ona i danas voli odvojiti vrijeme za uživanje u igranju igara."Najčešće igram Call of Duty, Pro Evolution Soccer i Counter Strike 1.6. Naravno, CS je oduvijek bio na prvom mjestu, vjerovatno zbog brojnih prijatelja koje sam upoznala igrajući ovu igru, kao i svog momka", kazala je Nejra.Njen momak Adnan Husejinović ima 23 godine. Mladi Sarajlija je također na trećoj godini studija te baš kao i Nejra, voli igrati igre."Kao i svakom djetetu, igrice su bile sastavni dio svakodnevnice. U početku sam iznajmljivao PlayStation 1 s rođacima, uglavnom smo igrali PES, a onda sam dobio konzolu. Imao sam nekoliko konzola, od Polystationa, Nintenda, preko GameBoya, pa do PlayStationa, a neizostavno je bilo i igranje PC igara. Sve igre koje sam igrao su tipične za muškarce, ali sam upoznao i mnogo djevojaka koje igraju CS", rekao je Adnan.On ima sličan izbor kao i Nejra kada su u pitanju igre."Najčešće sam igrao Tekken 3, Crash Bash, PES, Driver, Pokemone, Call of Duty i CS", otkrio je Husejinović.Nejru i Adnana je spojila ljubav prema igrama, a iz toga se izrodila međusobna ljubav između njih dvoje, koja traje više od dvije i po godine. Upoznali su se na zanimljiv način."Dugo sam bila administratorka na jednom CS serveru, koji je 2014. i 2015. godine bio jedan od najjačih na Balkanu, ali i šire. Adnan je tada sa svojim prijateljima počeo igrati CS na tom serveru, bio je jedan od redovnih igrača, a ja sam ga još redovnije banovala. Zbog njegovog načina igre sam mislila da ima WH, odnosno WallHack. Zbog toga me je dodao u prijatelje na Facebooku kako bi izrazio svoje nezadovoljstvo mojim postupcima, a došlo je i do malog sukoba. Kada su se strasti smirile, izvinio se i ponudio čokoladu. Sreli smo se, upoznali i od tada smo u sretnoj vezi", ispričala nam je Nejra.Iako joj nije bilo strano da upoznaje nove ljude putem servera, ona ipak nije očekivala da će pronaći ljubav."Naravno da ovo nisam očekivala. Jasno, upoznavala sam prijatelje, ali da ću biti u vezi s nekim igračem, zaista nisam očekivala", iskreno je odgovorila Korman.Ni Adnan se nije nadao da će pronaći ljubav igrajući CS. Banovanje sa servera mu je "teško" palo."Nije baš lijep osjećaj, ali je puno bolji kad je ubijem na igrici. Znam da je to najviše nervira. Šalu na stranu, nisam mogao očekivati da ću na ovakav način pronaći djevojku, igrao sam iz zabave s drugovima te sam upoznao mnogo novih prijatelja širom Balkana. Ipak, da ću pronaći djevojku igrajući CS, nisam mogao ni sanjati", izjavio je Husejinović.Oni i danas zajedno provode vrijeme igrajući igre."Nakon što završimo fakultetske obaveze i kućanske poslove, slobodno vrijeme iskoristimo da odigramo nekoliko rundi CS-a ili utakmicu PES-a. Prošlo je dosta vremena otkako smo igrali CW, odnosno Clan War. Igre igramo kako bismo se opustili i zabavili s prijateljima", istakla je Nejra.Mlada Sarajka je vještija u igraju Countera te tvrdi da je "učenik nadmašio učitelja", a Adnan to ne priznaje."Moram priznati da je Nejra odličan igrač, ali sve dok ja ne uđem na server", našalio se Husejinović.Osim što su "neprijatelji" dok igraju CS, Nejra i Adnan su rivali kada je riječ nogometu. Podijelili su se između gradskih rivala Sarajeva i Željezničara."Nažalost, to je jedina stvar koja nas u potpunosti razdvaja. Teška srca moram reći da ona navija za manji klub, a to je Sarajevo", dodao je Adnan.Mladi par planira zajednički život, a njihov budući dom će imati posebnu sobu."Ako sve ostane kao što je sada, planiramo u budućnosti odvojiti posebnu prostoriju samo za igranje. Nadamo se da će nas to zauvijek vezati, jer nas je i spojilo", rekao je za kraj Husejinović.