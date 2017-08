Sarajlija Nedžad Pašić otisnuo se u postolovinu tokom koje je kajakom, koji je sam napravio, za šest dana uspio doći od Sarajeva do Zenice veslajući rijekom Bosnom.

Pašić nam je kazao da je "na put" krenuo u petak (18. augusta) sa Ilidže te da se otisnuo iz rijeke Željeznice u Bosnu.Kako kaže, brojni ljudi u općinama u kojim je zastajao nudili su mu da prespava kod njih u kući, ali da za tim nije bilo potrebe s obzirom na to da je ciljano želio odmarati uz rijeku i naloženu vatru.Na putu prema Zenici imao je manjih problema zbog stijena i većih vodopada u jednom predijelu rijeke Bosne, ali je u konačnici sve prošlo kako treba."Ima dosta veslanja, odnosno oko 80 kilometara. Bosna je prelijepa i mnogo je čišća od Željeznice. Bilo mi je predivno. To je bila avantura koja je nezaboravna", rekao nam je Pašić.S njim je u avanturu trebao krenuti i prijatelj koji se u međuvremenu povrijedio zbog čega je Pašić odlučio da krene sam. Ističe da ga uopće nije bilo strah te da je imao podršku kako porodice tako i prijatelja."Rođen sam na rijeci i nikako me nije bilo strah. Ima predivnih predjela na Bosni gdje se mogu održavati takmičenja", kazao je Pašić.Nakon pustolovine Pašić je čamac poklonio Gorskoj službi u Zenici.