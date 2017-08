Svakodnevno na internetu završe milioni novih fotografija, a one najbolje dobijaju na popularnosti i postaju viralne. Bright Side je odabrao fotografije koje su obilježile posljednjih nekoliko godina.

Na njihovoj listi našla se fotografija Jeremyija Meeksa, najzgodnijeg kriminalca na svijetu. "On će ukrasti vaše srce i DVD player", glasila je reakcija korisnika interneta nakon što su 2014. godine na Facebooku postavljene njegove fotografije. Zahvaljujući fotografiji koju je policija postavila na Facebook, Jeremy je postao popularan i potpisao ugovor s modnom agencijom.



Tu je i selfie koji je slavni holivudski glumac i producent Tom Hanks napravio prošle godine nakon što je slučajno naišao na tek vjenčani par koji je u Central parku pokušavao napraviti fotografije za uspomenu na najsretniji dan u životu, ali i selfie koji je Ellen DeGeneres napravila tokom ceremonije dodjele Oscara.



Zasluženo mjesto na ovoj listi ima i fotografija Leonarda DiCaprija koji je prošle godine konačno dobio Oscara. Tokom ceremonije DiCaprio je, držeći omotnicu, pokazao srednji prst, a korisnici interneta i danas diskutuju da li je to bilo slučajno ili ne.



Iako je stalno namrgođena, mačka Grumpy je u stvarnosti veoma slatka. Osim što je osvojila srca mnogih, 2013. godine dobila je BuzzFeedovu nagradu za najbolji meme godine, a krajem 2014. godine njen vlasnik zaradio je više od 100 miliona dolara.



Fotografija koja prikazuje ljubav Baracka i Michelle Obame, kojima nikada nije bilo neugodno pokazati ljubav u javnosti, također je među onima koje korisnici interneta neće brzo zaboraviti.



Fotografija brazilske manekenke Gisele Bundchen, na kojoj doji jednogodišnju kćerku Vivian dok je tim stilista uređuje za nastup pred kamerama, također je obilježila internet.



Rihanna se 2015. godine na Met Gala zabavi pojavila u žutoj haljini koja je ekstravagancijom i bogatstvom materijala nadmašila sva očekivanja i o kojoj se još uvijek priča. Haljina koje ćemo se još dugo sjećati je i ona o čijoj su boji diskutovali svi, od Japana do Amerike.



Svi će još dugo pričati i o nekoliko Beyonceinih fotografija. Osim fotografije s njenim blizancima, tu je i fotgrafija s nastupa na Super Bowlu 2013. godine koja pokazuje kako najljepše žene ne mogu uvijek ispasti lijepo na fotografiji.



Kim Kardashian i njena porodica dali su veliki doprinos svjetskoj kolekciji najupečatljivijih fotografija, a ovu godinu definitivno je obilježila fotografija koja je završila na naslovnici magazina Paper.



Tu je i fotografija koja je prošle godine bila najpopularnija na Instagramu, a na kojoj Kendall Jenner zatvorenih očiju leži na podu odjevena u vjenčanicu, a kosa joj je namještena u obliku srca.



Kontroverzna Miley Cyrus na većini fotografija plazi jezik i korisnici interneta definitivno je pamte po tome.



Jedan od najpopularnijih turskih kuhara Nusret Gökçe preko noći je postao planetarno poznat zahvaljujući fotografijama na kojima na jedinstven način soli odrezak.



Svoje mjesto na listi zasluženo su dobile i fotografije Murada Osmanna i njegove supruge Nataly, koji je putujući napravio seriju fotografija poznatih kao "Prati me".