Predsjednik Slovenije Borut Pahor privukao je pažnju svjetskih medija fotografijama koje objavljuje na Instagramu.

Predsjednik Slovenije Borut Pahor privukao je pažnju svjetskih medija fotografijama koje objavljuje na Instagramu.

Guardian piše da na društvenoj mreži Twitter dominira predsjednik SAD-a Donald Trump, ali da Instagram pripada slovenskom predsjedniku Borutu Pahoru.Kako navode Pahor koji je u Sloveniji poznat i po nadimku "Barbie" aktivno se koristi društvenim mrežama još od 2012. godine. Fotografija koja je posebno privukle pažnju medija jeste ona na kojoj se predsjednik vozi na kamionu za odvoz smeća.Britanski mediji pišu da je Pahor dobio nadimak "Barbie" još za vrijeme studiranja kada se aktivno bavio modelingom. On je tako na Instagramu objavio fotografiju sa svjetskim supermodelom Naomi Cambell i frontmenom grupe U2.Građani Slovenije nedavno su ismijali njegovu fotografiju na kojoj se nalazi naslonjen na mramorno stubište u predsjedničkoj palači u Egiptu.Pahor je kazao da se komunikacija među ljudima i političarima stalno mijenja te da je on izabrao Instagram kao sredstvo za komuniciranje s obzirom na to da je riječ o platformi koju najviše koriste mladi ljudi.Politički analitičari upozorili su kako Instagram nije adekvatan način za komunikaciju sa javnim mnijenjem zbog čega su Pahora nazvali populistom.Guradian navodi da aktivnosti na Instagramu nisu naštetile slovenskom predsjedniku s obzirom na to da posljednja istraživanja pokazuju kako 52 posto Slovenaca ima pozitivno mišljenje o njemu, a samo 16 posto negativno.