Otkako je Donald Trump preuzeo funkciju predsjednika i počeo držati govore, ljudi širom svijeta na prestaju praviti parodije na njegovu poruku "America First". Ovaj put naši susjedi iz Hrvatske napravili su video koji će vas nasmijati do suza, a posvećen je upravo Trumpu.

Video počinje rečenicom: "Ovo je poruka od Vlade Republike Hrvatske i Kraljevog grudobrana (glavni grad u seriji "Igre prijestolja", op.a.)".



"Dobro došli na video u kojem predstavljamo Hrvatsku. Najljepšu zemlju i zemlju s najviše pobjeda u Evropi. (...) I uvijek pobjeđujemo. Imamo toliko pobjeda da smo dosadili s pobjeđivanjem. Mi smo jedina zemlja koja je pobijedila svaki rat - to je činjenica, alternativna činjenica. Ono što je važnije jeste da pobjeđujemo na svakom Super Bowlu. To je tačnom, pitajte Billa Belichicka - on je Hrvat", navode u jednom dijelu videa.



Uz priču smjenjuju su slike iz filmova, mapa svijeta, slike zastava i događaja. Za druge evropske zemlje kažu da su teški gubitnici obrazlažući kako Skandinavci žive od "pljačke vikinga", te da su "lopovi i silovatelji", za Holanđane kažu da su dosadni, Belgijance da su bezobrazni jer su držali kolonije i robove, a za Portugalce da su "izrodi".



Potom se hvale Dubrovnikom ističući kako je to glavni grad Sedam kraljevstva, ali poručuju kako njime vlada "plavi incestiozni i razmaženi dječak kralj", te da su tu i zmajevi.



"Dubrovnik je prva država koja je priznala SAD 1776. godine. Nema na čemu", navode.



Obavijestili su ga kako je Tesla iz Hrvatske, ali da je došao u SAD kao imigrant i ukrao im poslove.



"Imamo najbolje plaže, najbolje nacionalne parkove, najbolju zastavu i mnogo životinja. Najbolje doktore, najbolje republikanske kandidate, najbolje kandidate demokrate i najbolje komšije. Da, Hrvatska je na ćošku Slovenije. Potpuno razumijemo da će Amerika biti prva (America first), ali možemo li reći da je Hrvatska druga (Croatia second)? A Srbija posljednja? P.S. Imamo predsjednicu koja je stajala ispred Bijele kuće koja je čekala mjesec dana da je pustite unutra. Nemojte", naveli su u satiričnom videu posvećenom Trumpu.