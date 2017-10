Hrabri putnici se ukrcali na posljednji let 666 za HEL na petak trinaesti

Foto: Pixabay

Skandinavska aviokompanija Finnair koja od 2006. godine svakog petka 13. vozi hrabre putnike iz Kopenhagena u Helsinki odlučila je kako će let AY666 danas posljednji put voziti putnike u Helsinki. Let je poznat kao "AY666 to HEL" i vozi putnike od Danske do Finske u 13. satu na petak 13.

