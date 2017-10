Ključni govor britanske premijerke Therese May na njenoj godišnjoj konferenciji u srijedu isprekidan je njenim napadima kašlja, podvalom jednog komičara, pa čak i ispadanjem slova iz slogana na pozornici iza nje.

May je morala nekoliko puta pauzirati svoj govor zbog napada kašlja kako bi se napila vode, a njen ministar finansija joj je dodao i pastilu.Njen govor je također prekinut kada je komičar Simon Brodkin, poznat pod pseudonimom Lee Nelson, dodao May pismo P45, dokument koji zaposlenici dobiju kada napuste svoju radnu poziciju, izvještava Reuters.Brodkin je kazao da mu je ministar vanjskih poslova Boris Johnson, za kojeg se vjeruje da i sam želi postati premijer, rekao da to učini.Pri kraju Mayinog govora, nekoliko slova je ispalo iz slogana stranke koji je stajao na zidu iza nje.Šezdesetjednogodišnja May dobila je ovacije zbog upornosti da nastavi s govorom uprkos svemu.Cilj ovog govora bio je ponovo zadobiti povjerenje članova njene Konzervativne stranke, te da se May predstavi kao efikasan vođa.Ona je ponudila ideju obnove tradicionalnih vrijednosti, dajući nova obećanja mlađoj generaciji i onima koji se "jedva snalaze"."To je konzervatizam u koji ja vjerujem, konzervatizam pravednosti i pravde i šansi za sve, konzervatizam koji britanski san drži na životu radi nove generacije", kazala je May okupljenoj masi.