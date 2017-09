Kada je riječ o Disneyjevim princezama navikli smo na to da one žive sretno do kraja života. Fotografkinja Shannon Dermody zapitala se šta bi bilo kad bi one imale stvarne probleme, a rezultat je serija fotografija u kojoj se Disney princeze suočavaju sa stvarnim životnim problemima.

Dvadesetogodišnja Shannon iz New Yorka odlučila je istražiti s kojim bi se problemima modernog života mogle suočiti Belle, Ariel i Tiana i druge princeze. Uvela ih je u stvarni svijet u kojem su droga, nasilje, trgovina seksom i drugi tamni aspekti modernog života svakodnevnica.



"Svaka fotografija prikazuje drugačiji problem koji se događa u svijetu. Ne želim da ih ljudi ignorišu jer ti problemi postoje", rekla je Shannon za Huffington Post.



Objasnila je da je probleme modernog život a spojila s imaginarnim princezama jer je htjela podići svijest o stvarnim problemima i upozoriti na dramatične životne uvjete s kojima se svakodnevno suočavaju ljudi širom svijeta.