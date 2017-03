Fotografija starca koji hrani svoju suprugu osvojila svijet

Fotografija starijeg bračnog para u jednom američkom restoranu izazvala je oduševljenje javnosti.

Nakon što je postavljena na popularnu Facebook stranicu "Love What Matters", fotografija je postala veliki hit. Na njoj su prikazani stariji muškarac i njegova supruga. Autor fotografije porazgovarao je sa starcem koji mu je rekao da njegova žena boluje od Alzheimerove bolesti i da će, ako požive, u junu obilježiti 75. godišnjicu braka.



"Cijelog svog života žudio sam za tako jakom ljubavlju", napisao je autor koji je kasnije saznao da ovaj brižni muškarac ima 96, a njegova draga 93 godine.



"Stići do kraja puta sa osobom s kojom si putovanje počeo je jedna od najdivnijih stvari na planeti", stoji u jednom od komentara ispod fotografije. "Može li jedan par biti blagoslovljeniji od ovoga? Dijele ljubav dok stare, a njihova povezanost raste. to je prelijepo".