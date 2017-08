Dječak spasio brata od utapanja zahvaljujući sceni iz filma "San Andreas"

Zahvaljujući onome što je naučio gledajući film "San Andreas" u kojem glumi holivudski glumac Dwayne Johnson, desetogodišnji dječak iz Detroita je postao heroj nakon što je spasio život svom mlađem bratu.

Kada je desetogodišnji Jacob O'Connor pronašao dvogodišnjeg brata Dylana kako pluta u bazenu, on se nije uspaničio, niti potražio pomoć odraslih, nego se prisjetio onoga što je vidio u filmu "San Andreas", izvukao je brata iz vode, a onda primijenio reanimaciju, baš kao što je to Dwayne radio u filmu. Potom se pojavila i baka koja ih je čuvala pa je dječak prevezen u bolnicu te se dobro oporavlja.



Ovu priču sa sretnim završetkom je čuo i glumac te je reagovao na Twitteru i pohvalio dječaka.



"Ovo je zaista nevjerovatna priča. Ti si pravi heroj, ponosni smo na tebe", napisao je u tvitu Dwayne.



Dječakovi roditelji su također sretni.



"Nemam riječi, zadivljena sam onim što je Jacob učinio, ponosna sam na njega. On misli da je učinio sasvim normalnu stvar", izjavila je Jacobova majka.



"San Andreas je moj omiljeni film, vidio sam reanimaciju u jednom dijelu tog filma kada se dogodio zemljotres i uslijedio cunami. Djevojčica se utapala. U većini filmova se tako radi, ljudi pokušavaju sami spasiti osobu, a ako to ne uspijevaju, onda zovu pomoć", rekao je Jacob.