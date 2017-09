Divlje svinje "u bijegu" na ulicama Novog Sada

Foto: EPA-EFE

Tri divlje svinje u ponedjeljak su bile na ulicama Novog Sada i još su na slobodi usprkos tome što su ih lovili lovci i policija, prenosi Hina u utorak novosadske medije.

Kako je za radio i portal "021" rekao Zoran Brzak iz Lovačke udruge (LU) "Neoplanta 1884", svinje su najvjerojatnije pobjegle iz Nacionalnog parka "Fruška gora" i doplivale do novosadskog Štranda, gdje ih je primijetio radnik osiguranja gradske plaže. Za njim je, javljaju mediji, jedna svinja pojurila, a on se spasio popevši se na pozornicu.



Brzak je napomenuo da će biti gotovo nemoguće locirati ih, s obzirom na to da ulice nisu zatvorene. U policiji su priopćili da su patrole izašle na teren i zatvorile plažu, i pretražuju naselja.



Tri člana LU "Neoplanta" dobila su suglasnost pokrajinskog Tajništva za poljoprivredu da nađu divlje svinje i poduzmu odgovarajuće mjere.