Avion Qatar Airwaysa prinudno sletio nakon što je žena otkrila muževu aferu

Žena koja je tokom leta saznala za aferu svog muža je napravila toliki haos u avionu da je pilot bio prinuđen da prizemlji avion prije dolaska na destinaciju.

Žena koja je tokom leta saznala za aferu svog muža je napravila toliki haos u avionu da je pilot bio prinuđen da prizemlji avion prije dolaska na destinaciju.

Do sukoba između bračnog para u avionu je došlo nakon što je muškarac zaspao, a žena potom iskoristila njegov prst kako bi otključala smartphone. Ubrzo je otkrila da on ima aferu.



Par je letio s djetetom na Bali u Indoneziji nakon što su se ukrcali u Dohu. Trebali su provesti ugodan odmor, no, nakon što je žena otkrila aferu, došlo je i do fizičkog sukoba. Žena je bez prestanka udarala muškarca, a nakon što ih ni kabinsko osoblje nije moglo umiriti, pilot je prekinuo let i spustio avion u Chennai u Indiji.



Porodica je potom odvedena u pritvor na aerodromu, jer nisu imali vizu za Indiju. Nakon toga su avionom otputovali u Kuala Lumpur.