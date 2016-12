Uz DJ Zabielu počelo Šankanje na Bjelašnici, danas nastupaju S.A.R.S. i The Beatshakersi

Na Bjelašnici je u petak navečer počelo ovogodišnje Šankanje u sklopu Sol Azur Arene, a ceremoniju su ispratili neki od najvećih regionalnih DJ-eva te DJ James Zabiela.

Odličnu večer na olimpijskoj ljepotici kreirali su DJ Marthin Klein, G.Edd, Marko Nastić i Nikola Vemić, a vrhunac se desio nastupom Jamesa Zabiele koji je svirao do ranih jutarnjih sati.



"Otvaranje Šankanja Bjelašnici je vratio nekadašnji sjaj koji je imala 1984. godine, popunjeni su svi smještajni kapaciteti, a veliki broj ljudi se očekuje i danas zbog sunčanog vremena i zvaničnog otvaranja skijaške sezone 2016/17", rekao je Samer Rešidat, direktor Sol Azur agencije.



Za najmlađe je obezbjeđena predstava Frozen i podjela paketića, a odrasle će zabavljati DJ Lik Jay i Helem Nejse kroz "Igre bez granica".



Večeras u Sol Azur Areni očekuje se veliki broj gostiju s obzirom da nastupa grupa S.A.R.S., a pored njih atmosferu će praviti The Beatshakersi i drugi DJ-evi.



24.12.



21:00-22:00 Marthin Klein (resident)

22:00-23:00 G.Edd (resident)

23:00-00:45 S.A.R.S (live)

00:45-02:15 The BEATSHAKERS

02:15-02:45 PINK show Sensation

02:45-04:00 Adot