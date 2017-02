U prodaji prvo izdanje bh. lifestyle magazina za poslovnu ženu "Ladies In"

Prvo izdanje magazina "Ladies In" od 1. marta će se naći u prodaji. Ovaj magazin nastao je kao kruna istoimenog i jednog od najuspješnijih projekata u BiH koji okuplja poslovne žene iz svih sfera poslovanja.

Obrađivat će teme iz oblasti mode, ljepote, kulture, businessa, dizajna enterijera i svega onoga što je neophodno za lagodan i moderan životni stil savremene žene od 25 do 60 godina.



Na 130 stranica čitat ćete uspješne poslovne priče stvarnih žena, savjete vrhunskih modnih stručnjaka, biti u toku sa najnovijim trendovima iz beauty industrije, pratiti aktuelna kulturna dešavanja i društvenu scenu BiH.



Naslovnu stranu prvog broja magazina "Ladies In" simbolično je prepuštena dami koja stoji na čelu jedne od najvrednijih bh. kulturnih institucija, a srdačna Marijela Margeta Hašimbegović je, kroz dnevnu formu, dočarala kako izgleda dan direktorice Narodnog pozorišta.



Poznati radijski glas i televizijsko lice Emelu Burdžović ekipa magazina "Ladies In" dala je težak zadatak.



"Pozvali smo je na izazov apstinencije od društvenih mreža pa nam je kroz sedmični dnevnik opisala kako život u savremenom dobu izgleda bez aktivnog učestvovanja na profilima društvenih mreža. Šarmantno, zabavno i poučno iskustvo", rekla je ekipa magazina "Ladies In".



Ističu kako su spojili naizgled nespojivo, pa su u ulogu redovne kolumnistice magazina stavili jednu od velikih muzičkih zvijezda bivše Jugoslavije Jasnu Gospić. Dama sa trenutnom adresom u Pragu, supruga i majka dvoje djece, prenosit će nam svoja bogata životna iskustva kroz kolumnu koja nosi naslov prema njenom prepoznatljivom hitu "U pet do pet".



Još mnoštvo kvalitetnog, edukativnog i zabavnog sadržaja čeka vas u prvom broju "Ladies In" magazina.