Tradicionalno dobar noćni provod u Sarajevu za vrijeme SFF-a

Foto: Arhiv/Klix.ba

I ove godine će Sarajevo, za vrijeme Sarajevo Film Festivala, biti mjesto dobre zabave i bogatog noćnog provoda. Osim koncerata u Domu mladih koji je tradicionalno mjesto dobre zabave, Klix.ba vam donosi listu top lokacija za provod od 11. do 18. augusta.

I ove godine će Sarajevo, za vrijeme Sarajevo Film Festivala, biti mjesto dobre zabave i bogatog noćnog provoda. Osim koncerata u Domu mladih koji je tradicionalno mjesto dobre zabave, Klix.ba vam donosi listu top lokacija za provod od 11. do 18. augusta.