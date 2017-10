Mnogo slavnih i poznatih osoba preminulo je u 27. godini, a neki od njih su Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin i mnogi drugi.

U početku se odnosio na poznate muzičare koji su umrli u 27. godini, kao što su Jimy Hendrix i Jim Morrison, ali u posljednjih nekoliko godina, termin obuhvata i druge umjetnike poput Antona Yelchin i Jean-Michel Basquiata.Međutim, stvarni podaci pokazuju da se radi o zabludi, jer je više slavnih umrlo u 28. godini, a najveći broj poznatih preminulo je u 56. godini.Ipak, broj 27 je veoma popularan, a u nastavku donosimo neke od poznatih i slavnih koji su preminuli u 27. godini.Jedan od osnivača popularne grupe Nirvana bio je na vrhu svjetske rock scene prije nego se ubio u svom stanu u 27. godini.Najprodavaniji britanski album 21. stoljeća je Amyein album "Back to Black" iz 2006. godine, a pjevačica je preminula samo tri godine poslije.Glavni pjevač grupe The Doors bio je ikona kontrakulture u 1960-im. Morrison je pronađen mrtav u kadi u stanu u Parizu kada je imao 27 godina, a uzroci njegove smrti nikad nisu otkriveni.Neoimpresionist i grafički umjetnik postigao je veliku slavu, a umro je od predoziranja heroinom u umjetničkom studiju na Manhattanu.Jedna od najvećih rock pionirki, Joplin je također preminula od prevelike doze heroina. Manje od godinu dana nakon toga, pušten je njen posljednji album "Pearl" koji je odmah dospio na vrh Billboardove liste.Johnson nije bio toliko popularan za života, alli je njegov talent uveliko prepoznat i cijenjen nakon ponovnog izdanja njegovog albuma "King of the Delta Blues Singers" 1961. godine. Njegov zvuk koji se zasnivao na folku i bluesu utjecao je na rock bendove u narednim decenijama. Detalji o njegovom životu nisu poznati, ali vjeruje se da je umro od upale pluća.Hendrix je poznat po tome što je u samo četiri godine muzičke karijere dostigao vrh tadašnjeg rocka. Sa svojom gitarom svirao je blues, R&B, jazz, rock 'n' roll. Hendrix je, noć prije nego će umrijeti uzeo devet tableta za spavanje, a precizne informacije o njegovoj smrti nisu poznate.Prvobitni osnivač i vođa Rolling Stonesa svrgnut je 1969. godine, kada su Keith Richards i Mick Jagger preuzeli njegov muzički pravac. Za manje od mjesec dana Jones je pronađen na dnu bazena.Yelchin je postao poznat nakon pojavljivanja u mini seriji iz 2002. godine "Taken" kada je imao 12 godina. Nekkoliko godina kasnije, glumio je svoju najpoznatiju ulogu - kao Pavel Chekov u "Zvjezdanim stazama". Glumac je poginuo u saobraćajnoj nesreći kada je imao 27. godina.