Zvijezda MTV-jevog showa "16 And Pregnant" Valerie Fairman pronađena je mrtva u domu svog prijatelja. Pretpostavlja se da se predozirala drogom.

Porodica i prijatelji potvrdili su da je Valerie mrtva. Dvadesettrogodišnja majka sedmogodišnje kćerke učestvovala je u showu u 2010. godini. O kćerci se brinula njena majka.



Valerie je bila vjerena za lokalnog muzičara Russa Bosija. Dugo se borila sa ovisnošću.



"Tužni smo zbog vijesti o Valerinoj smrti. Naše misli i molitve su uz porodicu". saopćio je MTV.



Njena majka kazala je kako je bila kod prijatelja u Pennsylvaniji kada se to dogodilo. On se zabrinuo kada se Valerie dugo nije vratila iz kupatila, provalio je vrata i pronašao je bez svijesti.



Ekipa hitne pomoći ju je pokušala oživjeti, ali bezuspješno. Tačan uzrok smrti će biti poznat nakon autopsije.



Zvijezda showa "16 And Pregnant" hapšena je nekoliko puta zbog napada na majku i prostitucije te zbog lažnog predstavljanja.



Brojni prijatelji i majke tinejdžerke izrazile su žalost zbog ovog gubitka. Pozvali su sve ljude koji se bave prodajom droge da prestanu uništavati mlade živote.