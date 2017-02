Žena koju je Roman Polanski silovao kada je imala 13 godina kaže da mu oprašta

Samantha Geimer odlučila je oprostiti silovanje reditelju Romanu Polanskom i podržati njegov zahtjev da se vrati u SAD.

Foto: EPA

TMZ je ove sedmice objavio da Polanski želi okončati slučaj silovanja djeteta i vratiti se u zemlju. Polanski je Samanthu Geimer napao davne 1977. godine.



Rediteljev advokat Harland Braun je tražio od suda da otpečati svjedočenje Rogera Gunsona, koji je radio kao tužitelj na slučaju. Geimer je kazala da u potpunosti podržava ovaj potez.



"Trebaju otpečatiti svjedočenje. Jedini razlog zbog kojeg je to svjedočenje zapečaćeno je da se prikriju loši postupci u uredu tužitelja i na sudu. Gunson je posvjedočio da su se dešavale neprimjerene stvari i da su one djelo sudije i nekih dogovora izvan sudnice", kazala je Geimer.



Sada 83-godišnji reditelj je priznao silovanje koje se desilo kad je Geimer imala 13 godina. Pobjegao je iz Amerike i dok čeka da bude osuđen živi u egzilu u Parizu.



"On se izvinio, opraštam mu. Znam da mu je žao i da nije imao namjeru da me povrijedi. Priznao je da je to učinio, a neću ljutnju nositi u sebi", kazala je Samantha Geimer.