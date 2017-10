Zaboravljene fotografije Johna Lennona uskoro na aukciji

Nikada dosad viđene fotografije Johna Lennona koje su više od 30 godina bile skrivene u ladici jer je njihov vlasnik mislio da su bezvrijedne, nedavno su ugledale svjetlo dana, a britanski aukcionar Darren Julien njihovu vrijednost procjenjuje na 10.000 funti.

Ispripovijedao je da je u liverpulski "The Beatles Story museum" na procjenu nedavno doneseno 26 fotografija i negativa koji datiraju iz 1970. godine.



Njihov vlasnik, koji je želio ostati anoniman, kazao je da je negative vjerovatno kupio njegov pokojni otac dok je sedamdesetih godina prošlog stoljeća studirao umjetnost. Rekao je i da su u tami ladice sigurno provele 34 godine jer je njegov otac vjerovao da su bezvrijedne.



Vrlo lični Lennonovi portreti poput ovih su rijetkost, a vrijednost bi im mogla dosegnuti 10.000 funti, rekao je Julien.



Negativi prikazuju Lennona u najznačajnijem umjetničkom dijelu karijere, kada su se Beatlesi "raspadali", a on je objavio svoj treći singl - Instant Karmu.



Bio je to prvi solo singl člana legendarnog rock banda koji se u Sjedinjenim Državama prodao u više od milion primjeraka.



Negativi i fotografije od novembra će biti izloženi u muzeju Beatlesa u Liverpoolu, a tokom 2018. ponudit će se na aukciji.