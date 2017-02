Suprug nekada popularne pjevačice Tajči boluje od raka

Nekada najpopularnija pjevačica bivše Jugoslavije Tatjana Matejaš Cameron, poznatija kao Tajči, proživljava najteže trenutke u svom životu. Njen suprug Matthew Cameron boluje od raka.

Nekada najpopularnija pjevačica bivše Jugoslavije Tatjana Matejaš Cameron, poznatija kao Tajči, proživljava najteže trenutke u svom životu. Njen suprug Matthew Cameron boluje od raka.

Na Dan zaljubljenih, 14. februara, Matthewu je otkrivena četvrta faza adenokarcinoma pluća. Nažalost, počeo se širiti i na druge organe. Ali Tajči, Matthew i njihova tri sina Dante Xavier (16), Evan Amadeus (14) i Blais Ludvig (11) odlučili su da se bore.Novca imaju dovoljno za tri mjeseca liječenja i nekadašnja pobjednica Jugovizije s pjesmom "Hajde da ludujemo" je pokrenula kampanju u kojoj apeluje na sve dobre ljude da pomognu njenom suprugu. Apel su postavili i putem GoFundMe servisa."Nadamo se da bih mogao biti kandidat za pokusnu terapiju. Za sada su mi rekli da je uobičajeno liječenje kemoterapijom s kojom mi predviđaju godinu dana života u ovoj fazi raka. Rekli su nam da nam treba novac koji će nam pokrivati troškove barem tri mjeseca u hitnom slučaju. To već imamo. Ja imam i životno osiguranje. Ali, problem će se pojaviti kada postanem teret, u posljednjim mjesecima svog života", napisao je Matthew.Istakao je kako nikada nije konzumirao drogu niti je pušio te je život proveo pomažući drugima da ostvare svoje snove i planove."Ako možete, izdvojite minutu i pomolite se za mene, pošaljite mi pozitivnu energiju ili donirajte nekoliko dolara kako biste mi pomogli da nestane ovaj finansijski pritisak neizvjesnosti", kazao je.Zamolio je i da angažuju njegovu "nevjerovatno talentovanu" suprugu Tajči za događaje ili da angažuju njega na promocijama poslova."Uvijek sam bio radišan. Radije ću zaraditi svoj hljeb nego moliti za njega. Ali u svoj poniznosti preklinjem za vašu pomoć. Volio bih da meni ili Tajči date posao. Ako to nije moguće, donirajte, bit ću zahvalan", napisao je u svom apelu. Tajči , Matthew i njihova tri sina su bili na turneji 15 godina, tokom kojih su održali 1.000 besplatnih koncerata. Inspirisali su stotine hiljada ljudi da ozdrave i vjeruju. Turneju su prekinuli radi školovanja dječaka. Tajči je nastavila nastupati, a Matthew je pokrenuo videomarketinšku kompaniju. No, njihovi snovi su se srušili nakon ove vijesti.Pjevačica se zahvalila svima na pomoći, pozitivnim mislima i molitvama."Hvala svima na molitvama i energiji koju nam šaljete te na hrani koju nam donosite. Ovo je najteža objava koju sam ikada podijelila, teško mi je vjerovati da je ova GoFundMe stranica o nama. Slažem se sa svima koji misle da bi Matthew trebao prestati raditi ili barem usporiti kako bi svu energiju iskoristio za ozdravljenje. Njemu i djeci želim biti od pomoći najviše što mogu. Ako nam i vi možete pomoći, bit ćemo zahvalni. Nastavit ću raditi te mi treba vaša podrška, stoga me angažirajte za predavanja i koncerte", apelovala je.Tajči i Matthew su u braku od 1999. godine.