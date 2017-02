Slavni glumac Hugh Jackman ponovo boluje od raka

Australski glumac Hugh Jackman otkrio je kako se ponovo bori protiv raka kože. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju iz bolnice uz koju je napisao kako mu se rak vratio.

"Još jedan rak bazalnih ćelija. Zahvaljujući redovnim pregledima i nevjerovatnim ljekarima, sve je uredu. Izgleda gore nego što jeste, kunem se", napisao je uz poruku da "koristite kremu za sunčanje".



Glumac se liječio od raka kože najmanje četiri puta od 2013. godine. Ipak, to ga nije usporilo. Logan se pojavljuje i u trećem izdanju "X-Mena" koje će premijerno biti prikazano u martu. Glumi u biografskom mjuziklu "The Greatest Showman on Earth" koji se očekuje u kinima krajem ove godine.