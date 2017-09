Nakon što je nedavno iznenadila milione dama širom svijeta svojom novom kolekcijom šminke Fenty Beauty, popularna američka pjevačica Rihanna dala je ekskluzivni intervju za magazin Elle u kojem je govorila o njenim idolima ljepote, kolegama, navikama šminkanja...

Zanimljivo je kako je magazin Elle izdvojio za Riri nekoliko najzanimljivijih pitanja fanova, a ljepotica sa Barbadosa je rado odgovorila na njih.Karmini su mi prouzrokovali probleme još od djetinjstva, kad sam ih stavljala i raznosila po kući, pa sve do tinejdžerkog doba na početcima moje karijere. Uvijek sam imala hitnu potrebu da ih stavim gdje god se nalazila, pa sam ih uvijek tražila po torbama i džepovima. Mogu reći kako je karmin moje malo oružje.Nosila sam korzete po kući radi tanjeg struka. Uradila bih to ponovo i nosila bih ih svaki dan ukoliko bih to mogla preživjeti.Moj posljednji dodir je uvijek završni sjajni puder koji dodaje osjećaj fantazije svakom izgledu. Ovi puderi su odlična stvar.Najljepše mirišu fotografkinje Inez van Lamsweerde i Vinoodh Matadin. Inez miriše predivno i ustvari mi je jednom poklonila njen parfem jer sam je uvijek pitala za njega.Vjerovatno će ovo zvučati zbunjujuće za mnoge, ali Toni Brexton je za mene imala savršene kratke frizure u njeno vrijeme. Također, Cindy Crawford je uvijek imala najsavršeniju, a tako nezahtjevnu puštenu kosu.Moram reći da je to Veruschka. Ona je napravila da šminka izgleda poput svile.Podsjećamo, Rihannina kolekcija šminke sastoji se od ruževa, sjena, highlightera, rumenila i pudera za različite tonove kože i lica. Američka pop zvijezda svojom kolekcijom slavi različitost i poručuje ženama da ne moraju biti iste sve vrijeme.