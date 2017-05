Rezultati istrage: Chris Cornell počinio samoubistvo vješanjem

Chris Cornell (Foto: EPA)

Glavni patolog iz Detroita potvrdio je da je Chris Cornell, pjevač i gitarista bendova Soundgarden i Audioslave, počinio samoubistvo vješanjem.

Njegovo tijelo pronađeno je u kupatilu hotela u Detroitu gdje je bio na turneji. Svjetski mediji ranije su pisali kako je prijatelji Chrisa Cornella oko ponoći iz hotela MGM Grand pozvao policiju. Policajci su provalili vrata kupatila i pronašli Cornella koji nije davao znake života.



Prije samoubistva održao je koncert s grupom Soundgarden u Fox teatru, a posljednja pjesma koju je otpjevao bila je "In My Time Of Dying".



Patolozi su naveli da je obdukcija završena, ali da će kompletan izvještaj biti naknadno saopćen.



Njegov glasnogovornik Brian Bumbery nazvao je njegovu smrt iznenadnom i neočekivanom, a porodica Chrisa Cornella je zamolila za privatnost u ovim trenucima.