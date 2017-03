Razvode se Scarlett Johansson i Romain Dauriac

Američka glumica Scarlett Johansson i njen partner Romain Dauriac odlučili su okončati svoj brak nakon dvije i po godine.

Američki mediji pišu da je Scarlett putem advokatice Judith Poller predala dokumente za razvod advokatu svog muža Haroldu Mayersonu u utorak te da se par rastaje nakon dvoipogodišnjeg braka. Oni imaju kćerku Rose Dorothy (3).



Očekuje se da će Johansson i Dauriac voditi pravnu bitku za skrbništvo nad trogodišnjom kćerkom, s kojom se Dauriac želi vratiti u rodnu Francusku, dok glumica želi da kćerka ostane s njom u SAD-u.



Scarlett i Romain su započeli vezu 2012. godine, a dvije godine kasnije su se vjenčali u Montani nedugo nakon što su dobili kćerku Rose.



US Weekly je u januaru objavio da se par razdvojio još tokom ljeta, ali su kasnije viđeni na prijemu u New Yorku.



Do razvoda je došlo mjesec dana nakon što je Scarlett za Playboy izjavila da njen brak "nije prirodan"



Scarlett je ranije bila udata za kanadskog glumca Ryana Reynoldsa. Vjenčali su se 2008. godine, a razveli dvije godine kasnije. Reynolds je sada u braku sa Blake Lively s kojom ima dvije kćerke.