Poznata indijska glumica Priyanka Chopra u razgovoru s voditeljem Jamesom Cordenom izjavila je kako bi radije bila prva žena Bond nego Bondova djevojka.

Poznata indijska glumica Priyanka Chopra u razgovoru s voditeljem Jamesom Cordenom izjavila je kako bi radije bila prva žena Bond nego Bondova djevojka.

Za 34-godišnju Priyanku ženski Bond je puno više od filmske uloge. Kako kaže, žena u ulozi najpoznatijeg filmskog špijuna bi pokazala u kom pravcu napreduje filmska industrija."Nadam se da ću jednog dana imati priliku gledati kako jednu takvu kultnu ulogu igra žena, pa kad to i ne bih bila ja. Pa mislim, vi ste Englezi. Znate, to je ravnopravost spolova. Bilo bi super", kazala je ova indijska ljepotica u emisiji The Late Late Show with James Corden u kojoj su gosti pored nje bili još i Kaya Scodelario te Ed Helms.Ideju o ženskom Bondu još su ranije podržale i glumice Kristen Stewart i Gillian Andersen koja je čak na svom Twitter porfilu podijelila i poster na kojem pozira kao popularni agent.Podsjećamo, dosadašnji popularni James Bond, glumac Daniel Craig, odbio je 60 miliona funti da nastavi glumiti agenta 007 u još dva nastavka filma. Njegov nasljednik, prema mišljenju filmskih kritičara, mogao bi biti Idris Elba, Tom Hiddleston ili irski glumac Aiden Turner.