Prinčevi Harry i William još uvijek se sjećaju trenutka kada su čuli da je njihova mjaka princeza Diana poginula u saobraćajnoj nesreći. Za BBC-ev dokumentarni film "Diana, 7 dana" otvoreno su govorili o svojim osjećanjima.

"Sjećam se da sam bio u potpunosti ukočen, dezorjentisan, vrtjelo mi se u glavi. Bio sam zbunjen. Sve vrijeme sam se pitao 'Zašto ja? Zašto nam se to dogodilo? Šta sam to pogrešno uradio?'", rekao je princ William.Vijest o Dianinoj smrt prenio im je otac princ Charles, a prinčevi kažu da vjeruju da je to za njega bilo neopisivo teško. Kada se dogodila nesreća, oni su bili na odmoru u Balmoral palači u Škotskoj. Ispričali su kako je kraljica naredila skrivanje svih informacija koje bi njene unuke mogle uznemiriti i ostala s njima u Škotskoj puštajući ih da na miru tuguju za svojom majkom."Mislim da je to bila veoma teška odluka. Morala je izbalansirati ulogu bake i kraljice u tim trenucima", rekao je.Sprovod princeze Diane i hod iza njenog lijesa za njih je bila najteža stvar u životu, a prinčevi su rekli kako su morali skrivati osjećaje i tugu koju su osjećali zbog gubitka majke.