Prijatelji princeze Diane protiv prikazivanja dokumentarca "Diana: In Her Own Words"

Princeza Diana

Uoči dvadesete godišnjice smrti princeze Diane britanski Channel 4 najavio je prikazivanje dokumentarnog filma "Diana: In Her Own Words", a Dianini prijatelji sada apeluju da Channel 4 ne prikazuje dokumentarac, jer sadrži kontroverzne videosnimke na kojima Diana priča o svom braku s Charlesom.

Film "Diana: In Her Own Words" nastao je na osnovu videa snimljenih u periodu od 1992. do 1993. godine koje je napravio Piter Setelen, Dianin profesor. Ove videosnimke koji su napravljeni u Kensingtonskoj palači britanska javnost nikada nije vidjela, a u njima princeza Diana govori o bračnim problemima s princom Charlesom i kritikuje kraljevsku porodicu.



"Mislim da je to što prikazuju nemoralno. Diana je snimljena u trenucima kada je njen brak završen i nikada nije namjeravala objaviti te snimke", rekao je kraljevski biograf Penny Junor opisujući ovaj dokumentarac kao "eksploataciju".



Dianina bliska prijateljica Rosa Monckton izjavila je da prikazivanje tih videosnimaka predstavlja izdaju Dianine privatnosti.



"To ne pripada javnoj domeni. To je izdaja njene privatnosti i privatnosti porodice", rekla je Rosa za The Guardian.



S druge strane, iz britanskog Channel 4 su istakli da ovaj dokumentarac pruža jedinstven uvid u Dianin život i opisali su videosnimke kao nevjerovatan historijski dokument koji omogućava stvaranje novog portreta princeze Diane.