Slavni engleski glumac Roger Moore, najpoznatiji po ulozi Jamesa Bonda, preminuo je u 89. godini u Švicarskoj, objavila je porodica.

Njegova djeca su objavila da je preminuo nakon kratke, ali hrabre borbe s rakom.Moore je slavnog špijuna igrao u sedam Bondovih filmova, uključujući "Live and Let Die" i "The Spy Who Loved Me".Jamesa Bonda prvi put je igrao 1973. godine, a u periodu od 12 godina snimio je još šest filmova, što ga čini glumcem koji je najduže igrao Bonda."Nema ništa negativno u tome što ću vječno biti poznat kao Bond. Ljudi me često zovu 'gospodine Bond' i to mi ne smeta", kazao je Moore ranije za Guardian.Njegovi prvi filmovi nisu bili posebno popularni, a okus slave osjetio je kada se pojavio na malom ekranu. Njegove TV početke obilježili su romantična pustolovina "Ivanhoe" i vestern "Maverick". Put prema Hollywoodu otvorila mu je serija "The Saint", a poznat je i po ulozi u seriji "The Persuaders"Dosta vremena je posvetio humanitarnom radu, a 1991. je postao Unicefov ambasador dobre volje.Rođen je u Londonu 1927. godine. U ranim 50-im godinama je radio kao model, nakon čega je potpisao sedmogodišnji ugovor s MGM-om."Kad sam se počeo baviti glumom rekli su mi da su za uspjeh potrebni osobnost, talent i sreća. Ja sam imao 99 posto sreće. Nije bitno što si talentovan, ako nisi na pravom mjestu u pravo vrijeme", kazao je Moore 2014. godine.