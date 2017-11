U 84. godini preminuo je glumac John Hillerman, najpoznatiji po ulozi Higginsa u seriji "Magnum PI". Osim toga, Hillerman će ostati upamćen i po ulogama u filmovima kao što su "Blazing Saddles", "The Last Picture Show" i "High Plains Drifter".

Njegov nećak Chris Tritico u četvrtak je potvrdio da je glumac preminuo prirodnom smrću u svom domu u Houstonu.Hillerman je poznat i po ulozi arogantnog detektiva Simona Brimmera u seriji "Ellery Queen" iz 70-ih godina te ulozi teškog šefa u sticomu "One Day at a Time". U penziju je otišao prije 17 godina kada se vratio u svoj rodni Teksas i ostavio Hollywood iza sebe."Imao je izvanredan smisao za humor i bio je jedan od najnačitanijih ljudi koje poznajem. Niko nije mogao igrati Scrabble s njim", kazao je Tritico.Glumio je u nizu TV serija, uključujući "Valerie", "The Love Boat" i "The Betty White Show". Njegove posljednje uloge bile u filmu "Very Brady Sequel" i seriji "Murder, She Wrote". Tritico kaže da mu je uloga Higginsa u Magnumu bila najdraža."Odbijao je uloge u sticomima nakon Magnuma jer je želio nastaviti ozbiljan rad", rekao je Triticom.Na njegov zahtjev, nikakve posthumne službe neće biti održane.