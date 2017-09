Scenarij za film "Doručak kod Tiffanyja" u vlasništvu sina Audrey Hepburn prodan je u srijedu na aukciji u londonskome Christie'su za više od 600.000 funti, a razni osobni predmeti holivudske glumačke ikone dosad su postigli cijenu od ukupno 4,6 miliona funti (5,2 miliona eura), objavili su iz aukcijske kuće.

Scenarij za film "Doručak kod Tiffanyja" u vlasništvu sina Audrey Hepburn prodan je u srijedu na aukciji u londonskome Christie'su za više od 600.000 funti, a razni osobni predmeti holivudske glumačke ikone dosad su postigli cijenu od ukupno 4,6 miliona funti (5,2 miliona eura), objavili su iz aukcijske kuće.

Nakon aukcija u londonskom Christie'su koja je završila u srijedu u 10 sati, prodaja će se nastaviti internetskim putem do 4. oktobra.



"Svi majčini predmeti nalazili su se u potkrovlju našeg doma u Švicarskoj. Moja majka nije bila kolekcionarka, no čuvala je neke predmete iz sentimentalnih razloga jer su je podsjećali na njoj drage osobe i događaje", rekao je za AFP prije početka aukcije Luca Dotti, jedan od dvojice sinova glumice koja je umrla od posljedica karcinoma 1993. u dobi od 63 godine.



Na dražbi je ukupno ponuđeno 500 predmeta koji su pripadali slavnoj glumici, prenosi Hina.



Među njima je kofer s kojim je 1948. doputovala u London gdje se okušala kao glumica, potom nekoliko originalnih scenarija za filmove na kojima su njezine bilješke. Među njima je onaj za filmove "Doručak kod Tiffanyja" i "Charade" iz 1963. u kojoj joj je partner bio Cary Grant.



No u središtu zanimanja posjetitelja dražbe bila je garderoba Audrey Hepburn, koju i danas smatraju ikonom stila. Glumica je bila muza modnoga kreatora Huberta de Givenchyja s kojim je i prijateljevala. Na dražbi su se našle njezine male crne haljine, kapri hlače, balerinke u raznim bojama, naočale....



Rekordnu cijenu, kada je posrijedi neki filmski scenarij postigao je onaj za "Doručak kod Tiffanyja" čija je vrijednost procijenjena na 60.000 do 90.000 funta, a na kraju je prodan za 632,750 funta. Dijelovi scenarija koje je izgovarala glavna junakinja filma Holly Golightly (A. Hepburn), glumica je sama obilježila tirkiznom tintom.



Scenarij za film "My Fair Lady" iz 1964. prodan je za 206,250 funta., a Tiffany's narukvica s kraja osamdesetih, poklon redatelja Stevena Spielberga na kojoj je ugravirano "Vi ste zauvijek moja inspiracija", postigla je cijenu od 332.750 funti iako je procijenjena na 3.000 do 5.000 eura.



Glumičina obitelj sačuvala je više vrijednih predmeta koji su joj pripadali. Među njima je nagrada Oscar koju je 1954. osvojila za ulogu u filmu "Praznik u Rimu" u kojoj joj je partner bio Gregory Peck.