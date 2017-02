Pjevač i glumac David Cassidy priznao da pati od demencije

Bivši pjevač Partridge Family grupe i glumac David Cassidy priznao je da pati od demencije.

To je priznao nakon svog posljednjeg nastupa u Californiji, kada je zaboravio riječi i čudno se ponašao.



Cassidy (66) je bio muzička zvijezda i teen idol 1970-ih godina, za People magazin je prizao kako će pauzirati svoju muzičku karijeru i fokusirati se na svoje zdravlje.



"Nekada sam to poricao, ali dio mene je uvijek znao da će to nekada doći. Želim da uživam u životu i da volim", poručio je Cassidy.



Njegova majka je također patila od demencije. Popularni pjevač je tokom karijere imao problema i s konzumiranjem alkohola, a imao je i finansijske probleme. Tako je prije nekoliko godina prijavio da je bankrotirao, a bio je i na rehabilitaciji u sklopu programa odvikavanja od alkohola.