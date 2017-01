Jedina kćerka pokojnog kralja popa Michaela Jacksona Paris vjeruje da je njen otac ubijen.

U prvom detaljnom intervjuu za magazin Rolling Stone izjavila je da je uvjerena kako je Jacksonova smrt 2009. godine "namještena".Pjevač je preminuo od predoziranja jakim anestetikom propofolom, a njegov ljekar Conrad Murray kasnije je proglašen krivim za ubistvo iz nehata. Ipak, Paris vjeruje da to nije cijela priča."Davao je naznake o tome kako ga ljudi prate. Vjerovao je kako će ga jednog dana ubiti", kazala je 18-godišnjakinja.Na pitanje smatra li da je zaista ubijen, jasno je odgovorila: "Apsolutno"."Očigledno je. Sve na to ukazuje. Iako zvuči kao teorija zavjere, svi fanovi i svi u porodici to znamo. Bila je to namještaljka", izjavila je Paris.Dodavši da su mnogi željeli smrt njenog oca, istakla je da je njihovo privođenje pred lice pravde "šahovska igra". Nije željela nikoga konkretno imenovati niti je doktora Murrayja spomenula u svojim optužbama.Ranije je prokomentarisala i seriju u kojoj bijelac Joseph Fiennes tumači lik njenog oca. Na Twitteru je napisala da je emisija uvredljiva i da je od jedne epizode imala "nagon za povraćanje".O svom ocu je rekla da je bio sjajan kuhar i da je "psovao kao mornar" te odbacila špekulacije da on nije njen biološki otac."On je moj otac i to će uvijek biti. Svi koji su ga poznavali govore da ga vide u meni, što je pomalo zastrašujuće", poručila je Paris.Osim toga, istakla jedna se smatra crnkinjom i da joj je otac usadio ponos na njene korijene.Paris je imala samo 11 godina kada je 25. juna 2009. godine njen otac umro. I danas nosi afričku narukvicu svog oca koju joj je dala njena dadilja."Još uvijek miriše na njega", izjavila je.