Pamela Anderson o Assangeu: Maštam o tome da on bude svjetski lider, a ja prva dama

Pamela Anderson i Julian Assange (Foto: EPA)

Glumica i Playboy zečica Pamela Anderson nedavno je potaknula glasine o romansi s Julianom Assangeom, a ako je suditi prema njenom intervjuu u emisiji "The Kyle and Jackie O Show" u četvrtak, nisje riječ samo o glasinama.

"Više sam razgovarala s Julianom nego sa svim bivšim muževima zajedno", kazala je 49-godišnjakinja koja iza sebe ima četiri braka i tri bivša muža.



Na pitanje da li je poljubila australskog novinara, Anderson je kazala da nikada nije imala namjeru postati romantična.



"Ideja je bila da udružimo snage kako bismo učinili nešto važno, ali neke stvari se jednostavno dogode", kazala je Pamela.



Dodala je da mašta o tome da će postati prva dama "svjetskog lidera" Juliana.



"On je divan, a ja sam uvijek smatrala da bih bila dobra prva dama. Ukoliko bih morala birati svjetskog lidera uz kojeg bih stajala to bi bio Julian Assange. Ne bi li to bilo sjajno", rekla je glumica.