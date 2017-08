Pamela Anderson: Ne volim društvene mreže, volim poeziju i želim se preseliti u Francusku

Pedesetogodišnja glumica i aktivistica Pamela Anderson je u intervjuu za magazin W govorila o svojim sinovima, društvenim mrežama i odnosu s Julianom Assangeom. Fotografije koje su objavljene uz intervju neplanirano je snimio njen prijatelj Luke Gilford.

A post shared by The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) on Aug 2, 2017 at 12:55am PDT

Foto: Instagram

Pamela je za magazin W otkrila kako je do nedavno imala negativno mišljenje o društvenim mrežama te kako joj je Assange objasnio kako je dobro imati što više informacija, ali znati šta je istina."Jednom sam na šest mjeseci ugasila računar i mobitel. Nije me to zanimalo, bilo mi je previše informacija. Ali, ne možeš se boriti protiv novih tehnologija", rekla je Pamela.Iako na Instagramu ima 348.000 pratilaca i svakodnevno postavlja golišave fotografije, Pamela tvrdi da ne voli dijeliti previše intime na društvenim mrežama."Mene ne zanima me šta svi ti ljudi jedu, gdje idu, šta rade. Objavljujem svoje seksi fotografije, ali profesionalne. Ne slikam se u ogledalu. Društvene mreže koristim za promovisanje dobrih stvari, poput veganstva i života bez krzna. Brinu me mladi ljudi čije se vrijednosti temelje na broju pratilaca na društvenim mrežama", rekla je.Također je otkrila kako je to razlog zbog kojeg piše knjigu "Sensual Revolution" koja govori o desenzibilaciji. Važan dio knjige bit će i feminizam o kojem, kako kaže, puno razmišlja i čita u posljednje vrijeme."Dolaze mi ljudi i govore kako konačno radim nešto sa svojim životom, a ja pomislim: 'Kretenu, radim to otkad sam došla u Los Angeles'. Od djetinjstva sam aktivistica za prava životinja, a ljudi su tek sad primijetili", rekla je Pamela.Dodala je kako voli čitati, najviše poeziju i kako trenutno čita Fridu Kahlo. Između ostalog je otkrila kako uči francuski jer se želi preseliti na jug Francuske gdje ima mnogo prijatelja.