Svi ljubitelji najdugovječnije serije u BiH "Elif" znaju tko je Emre Kıvılcım. Mladi turski glumac za kratko vreme osvojio je srca publike u našoj zemlji, ulogom koja otapa srca. Jedan je od najzgodnijih glumaca novije plejade u Turskoj, a shvatio je te komplimente i ozbiljno pa sate provodi u teretani.

Svojom ljepotom i karizmom osvojio je srca žena koje svakodnevno prate najgledaniju seriju u BiH. Iako je zauzet i u vezi s kolegicom iz serije Gülçin Tunçok, iapk ne odustaje od teških preznojavanja u teretani. Tako ne preza ni da te fotografije podijeli sa pratiteljima na društvenim mrežama. Iako još uvijek stidljivo, njegove fotografije stižu i na sve portale u Turskoj i našoj regiji. Njegova visina od 187 centimetara zamjetna ja za prosjek u Turskoj, te je to još jedna činjenica zbog koje se žene lijepe za njega.



Emre je rođen 2. rujna 1990. godine u Malatiji, a po profesiji je kemijski inžinjer. Ima brata blizanca i mlađu sestru, koji nisu u glumačkom biznisu. Do sada nije previše glumio na TV-u, jer je prije Elif stigao samo okušati se u kazalištu i nekim manjim ulogama. Serija o djevojčici čudne sudbine vinula ga je u zvijezde, a preostalo je da snimi još jednu sezonu.



Tako ćemo Emrea gledati i u 2018. godini na OBN -u, jer uskoro stižu i nnajnovije epizode koje se upravu snimaju u Turskoj.



Iako se trenutačno njegov lik u seriji "Elif" bori sa teškom bolešću, Emre je savršeno zdrav i neodoljiv. Na to su računali i producenti koji su mu u posljednjoj sezoni dali mnogo više prostora nego ranije. Možete se u to uvjeriti svaki radni dan od 20 sati na OBN-u.