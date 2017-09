Nakon petogodišnje zabrane: Katie Holmes više ne krije da je u vezi s Jamiejem Foxom

Foto: EPA

Glumci Katie Holmes i Jamie Foxx su konačno potvrdili svoju vezu. Par uživa na odmoru, gdje su viđeni kako šetaju plažom držeći se za ruke. Njihova veza je potvrđena nakon što je istekla petogodišnja zabrana javnog zabavljanja koju je Katie nametnuo Tom Cruise.

Glumci Katie Holmes i Jamie Foxx su konačno potvrdili svoju vezu. Par uživa na odmoru, gdje su viđeni kako šetaju plažom držeći se za ruke. Njihova veza je potvrđena nakon što je istekla petogodišnja zabrana javnog zabavljanja koju je Katie nametnuo Tom Cruise.

U svom rješenju za razvod Katie je potpisala kaluzulu koja ju je spriječila da na različite načine "sramoti" bivšeg supruga. Između ostalog da ne smije pričati o njemu ili scientologiji ili javno izlaziti s drugim muškarcem dok od razvoda ne prođe pet godina. Mogla je biti s drugim muškarcem u vezi, ali nije smjela biti s njim u javnosti niti dopustiti da novi dečko bude u blizini njihove kćerke Suri.



Katie je navodno pristala na stroge odredbe samo kako bi se postupak razvoda pokrenuo.



"Jako je željela da se razvede i složila se s uslovima, dobila je 4,8 miliona dolara za podršku djetetu, plus pet miliona dolara za sebe", piše Insider.



Samo 10 dana nakon što su to objavili, Tom i Katie su se razveli, a glumica je dobila skrbništvo nad kćerkom. Prema dogovoru postignutom van suda, Suri živi u New Yorku s majkom, a svaki kontakt s ocem treba biti pod nadzorom kako s njom ne bi dijelio scientološka uvjerenja. U papirima za razvod koje je napisao Cruise, Katie nigdje nije spomenuta imenom, nego se spominje kao Surina majka i "moja bivša supruga".



Jamie Foxx je ranije negirao da je u vezi s Katie Holmes.