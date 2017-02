Mick Jagger se ne sjeća da je napisao autobiografiju

Možda vam je novost da je legendarni frontmen grupe Rolling Stones Mick Jagger napisao memoare, no niste jedini jer to je novost i njemu. Navodno se Jagger ne može sjetiti da je napisao autobiografiju.

Foto: EPA

Izdavač John Blake je prije tri godine otkrio da ima tajne memoare koje je Mick Jagger napisao početkom osamdesetih godina.



Blake je sada objavio izbor anegdota iz autobiografije koja nikada nije objavljena i nalazi se u tajnom skrovištu. Među anegdotama je priča da je pjevač pod dejstvom LSD-a kupio Stargrove dvorac i imanje u Hampshireu te da je bio na rubu smrti kada je pokušao jahati konja.



Blake kaže da je muzičar na početku želio autobiografiju koja će biti objavljena s predgovorom u kojem će biti objašnjeno da je to napisao "davno i negdje daleko". Drugim riječima, Mick se nije mogao sjetiti svog rukopisa. Prema riječima izdavača, Mick je kasnije odlučio da ne želi objaviti memoare.



"Izvinjavam se milionima ljudi širom svijeta koji bi voljeli pročitati ovu priču. Ali, kao što je filozof Jagger jednom rekao: 'Ne možete uvijek dobiti ono što želite'", rekao je Blake.



Blake je autobiografiju opisao kao "savršeno očuvanu vremensku kapsulu" napisanu kada su Stonesi strašću i energičnošću mladosti i idealizma producirali sjajnu muziku. Također kaže da ona predstavlja jednog tihog Micka, a ne Micka na kakvog su njegovi fanovi navikli.



Keith Richards objavio je svoju autobiografiju "Life" 2010. godine, koja je ubrzo postala jedan od najprodavanijih rock memoara svih vremena. Jagger je tvrdio da nikada neće napisati autobiografiju, ali čini se da već ima jednu.



"To je izuzetan uvid u jednu od tri najutjecajnije rock zvijezde svih vremena i tužno je što to javnost nikada neće vidjeti", rekao je Blake.