Lindsay Lohan doživjela neugodno iskustvo na aerodromu: Tražili su da skinem maramu

Lindsay Lohan (Foto: EPA)

Glumica Lindsay Lohan tvrdi da je po povratku iz Turske na londonskom aerodromu doživjela neugodnosti jer je na glavi nosila maramu. Lohan je odbila potvrditi medijske napise da je prešla na islam, ali je rekla da "razmatra" tu mogućnost.

Glumica Lindsay Lohan tvrdi da je po povratku iz Turske na londonskom aerodromu doživjela neugodnosti jer je na glavi nosila maramu. Lohan je odbila potvrditi medijske napise da je prešla na islam, ali je rekla da "razmatra" tu mogućnost.

"Nedavno su me zaustavili i profilirali. Otvorili su moj pasoš i vidjeli da piše Lindsay Lohan te su se odmah počeli izvinjavati, a onda su rekli da skinem maramu", kazala je glumica u emisiji "Good Morning Britain".



Dodala je da ju je incident šokirao i da ne zna koja je bila njegova svrha. Na pitanje da li prelazi na islam, Lohan je stidljivo kazala da proučava Kur'an i da je to nešto što je zanima.



"Ne želim pričati o nečemu što nije završeno. Ne mislim da je to uredu. To je nešto o čemu razmišljam", kazala je glumica.



Da je prešla na islam fanovi su pomislili nakon što je nedavno izbrisala fotografije s Instagrama, a umjesto biografije stavila poruku na arapskom.