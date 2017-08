Lady Gaga snimila dokumenarac o svom životu: Kroz suze o usamljenosti i privatnim problemima

Američka pjevačica Lady Gaga snimila je dokumentarni film o svom životu "Gaga: Five Foot Two" koji će premijerno biti prikazan na Toronto Film Festivalu, a zatim od 22. septembra postati dostupan na kanalu Netflix.

Američka pjevačica Lady Gaga snimila je dokumentarni film o svom životu "Gaga: Five Foot Two" koji će premijerno biti prikazan na Toronto Film Festivalu, a zatim od 22. septembra postati dostupan na kanalu Netflix.

Dokumentarac "Gaga: Five Foot Two" pružit će uvid u to šta zapravo znači biti zvijezda Lady Gaginog kalibra te kakve to posljedice ostavlja na duh i tijelo.Lady Gaga je na svom Twitter profilu napisala kako je vidjela nekoliko kratkih klipova iz dokumentarcam, ali je odlučila ne gledati većinu jer ne može biti objektivna."Vi ćete ih pogledati prije mene", poručila je.Sudeći po nekoliko kratkih klipova koje je objavila na društvenim mrežama, njeni fanovi će u dokumentarcu saznati više o njenom privatnom životu, zdravstvenim i privatnim problemima koji se događaju iza kulisa.Tako naprimjer, u jednom od klipova Gaga kroz suze objašnjava kako je "sama svake večeri"."Svi ti ljudi će otići, zar ne? Oni odu, a ja ostajem sama. Nakon dana tokom kojeg me svi dodiruju i žele da pričaju sa mnom završim u totalnoj tišini", ispričala je.Radnja će pratiti događaje koji će kulminirati Super Bowl nastupom ove godine, vođene režiserskom palicom Chrisa Mourkabela. Osim toga, fanovima će predstaviti proces snimanja njenog posljednjeg albuma "Joanne" kao i njen oporavak nakon raskida zaruka s Taylorom Kinneyem.