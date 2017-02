Kylie vs Kylie: Minogue dobila bitku za zaštitu svog imena protiv Jenner

Čini se da je bici za zaštitu imena kao brenda između Kylie Minogue i Kylie Jenner došao kraj.

Čini se da je bici za zaštitu imena kao brenda između Kylie Minogue i Kylie Jenner došao kraj.

Australska pjevačica Kylie Minogue već ima svoje brendove "Kylie Minogue darling", "Lucky – the Kylie Minogue musical" i "Kylie Minogue", a sve je počelo u aprilu 2015. godine kada je Amerikanka Jenner podnijela zahtjev za zaštitu svog imena kao brenda, ali joj je pjevačica Kylie Minogue to osporila tvrdeći da bi to ugrozilo njen brend."Kylie Minogue je 'međunarodno priznata pjevačica, humanitarni radnik i aktivistkinja za borbu protiv raka dojke poznata širom svijeta kao 'Kylie', dok je Jenner 'sporedna reality televizijska ličnost'", napisali su zastupnici Kylie Minogue u pismu koje su poslali US Patentu i Trademark Officeu argumentujući tvrdnju da Kylie Jenner ne može zaštititi svoje ime.Patent Office je za sada odbio zahtjeve Kylie Jenner, ali ona planira uložiti žalbu kako bi koristila brend "Kylie" za svoju modnu i kozmetičku liniju.