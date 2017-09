Kylie Jenner trudna s Travisom Scottom, očekuju djevojčicu

Dvadesetogodišnja Kylie Jenner, najmlađa u porodici Kardashian-Jenner je trudna, prenosi CNN.

Me: I think I’m actually going to go hang out with friends tonight



Twitter: Kylie Jenner is pregnant



Me: pic.twitter.com/3f9VZBwYvk — Caroline (@Sabrinaxari) 22. rujna 2017.

me: don't believe everything you see on the internet



internet: kylie jenner is pregnant



me: pic.twitter.com/Yt7xXiymB6 — emily | 18 (@taxihowell) 22. rujna 2017.

Still processing the news that Kylie Jenner is pregnant... pic.twitter.com/Aa6LvKWdpx — Carly Henderson (@carlyhenderson_) 22. rujna 2017.

Jenner očekuje djevojčicu i trebala bi se poroditi u februaru, a otac djeteta je Travis Scott s kojim je Kylie u vezi od aprila ove godine.Vijest se brzo proširila društvenim medijima.Kylie trenutno ima svoj reality show "Life of Kylie", a u prvoj epizodi je priznala da ne zna šta znači imati normalan život, jer je odrasla pred kamerama.