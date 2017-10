Megapopularna serija "Game of Thrones" do 2019. godine dobit će svoju finalnu sezonu kada će se završiti uzbudljiva i krvava borba za prijestolje Sedam kraljevstava. Zvijezda serije Kit Harington, koji glumi Joha Snowa, otkrio je kako ga je zadnja epizoda rasplakala.

Gostujući u emisiji "The One Show" na BBC-u, Harington je rekao kako su svi glumci pročitali scenarij za posljednju sezonu.



"Prošle sedmice smo saznali šta će se sve dešavati. Dosad ništa nisam znao. Plakao sam dok sam čitao scenarij za posljednju epizodu. Osam godina zajedničkog rada je iza nas i niko ustvari nije vezan za ovu seriju više od nas", kazao je Harington.



Voditelj je glumca potom upitao da li je bio tako emotivan jer se igra prijestolja bliži kraju ili zbog onoga što će donijeti nove epizode.



"Ovo je institucija u kojoj sam bio duže nego u bilo kojoj prije. Bit će zaista čudna naredna godina kada ne budemo više snimali, a koja će se desiti svima nama. Svi će se posebno sjećati posljednjih scena koje snime. Ne samo da ste vi vezani za sve to, već i mnoštvo ljudi širom svijeta", odgovorio je Harington.



Iako Harington nije otkrio mnogo, osim da je upoznat s radnjom serije, voditelj je bio uporan pa je još jednom upitao glumca za dešavanja iz finalne sezone.



"Rekli su mi da ne smijem reći da snimamo nastavak i da se ne fotografišem u Belfastu. Ne smijem ništa otkriti", kratko je dodao Harington na kraju razgovora za "The One Snow".