Kim Cattrall, zvijezda serije "Seks i grad": Više ne zavisim od posla u Hollywoodu

Kim Cattrall (Foto: EPA)

Glumica Kim Cattrall, najpoznatija po ulozi Samanthe u svjetski popularnoj seriji "Seks i grad", u razgovoru za BBC otkrila je da se više ne oslanja na ponudu poslova u Hollywoodu.

Izjavila je i da nije željela prihvatiti ponude da glumi "groteskne starice" te da je publika sa 60 godina doživljava kao veoma staru ženu.



"Ja to nisam i zaista se tako ne osjećam", kazala je Kim i dodala da je zbog te situacije u kojoj se danas nalazi odlučila krenuti u posao izvršne producentice i da više ne zavisi od Hollywooda.



"Ne osjećam pritisak da bih trebala izgledati mlađe. Ako bih željela da izgledam drugačije, to bih uradila, ne radi posla, već zato da se ja lično dobro osjećam", istakla je.



Govorila je i o tome kako Hollywood tretira glumice i kako to na prvu izgleda kao "pristojan način procjenjivanja godina", a sve počinje naoko nevinim pozivom na sastanak.



Ipak, Kim je uvjerena da je predrasude protiv starijih osoba neće zaustaviti u poslovnim uspjesima.