Kelly Clarkson: Željela sam se ubiti kada sam bila mršava

Kelly Clarkson je postala prava senzacija nakon pobjede u prvoj sezoni Američkog idola prije 15 godina, a nakon toga se našla pod pritiskom da skine višak kilograma i izgleda kao njeni vršnjaci. Pjevačica koja se u srednjoj školi borila s bulimijom znala da je da će njena bitka biti izgubljena.

"Kada sam zaista bila mršava željela sam se ubiti, osjećala sam se bjedno, iznutra i izvana pune četiri godine svog života. Međutim, to nikoga nije zanimalo jer je moj izgled estetski imao smisla", kazala je Clarkson za časopis Attitude.



Ona to vrijeme naziva vrlo mračnim dijelom svoje karijere.



"Mislila sam da je jedini izlaz taj da odustanem. Uništila sam koljena i stopala jer sam stalno trčala. Uvijek sam bila u teretani", rekla je pjevačica.



Shvatila je da mora preuzeti kontrolu nad svojim životom i karijerom.



"Izbjegla sam korov, ali sam zadržala cvijeće. Ono ste čime ste okruženi, a ja sam bila okružena nekim jako negativnim ljudima. Spasila sam se jer sam u isto vrijeme oko sebe imala divne ljude. Okrenula sam se, suočila s njima i nastavila hodati prema svjetlu", kazala je pjevačica koja je na proljeće potpisala ugovor s Atlantic Recordsom.



Ovih dana radije razgovara o svom osmom albumu "Meaning of Life" koji izlazi 27. oktobra.



"Ne opterećujem se svojom težinom i to je vjerovatno razlog zbog kojeg drugi ljudi imaju problem s tim. Jednostavno postoje ljudi koji su rođeni mršavi i s odličnim metabolizmom, a to nisam ja. Voljela bih da imam bolji metabolizam, ali neko drugi bi možda više volio da bude kao ja, da može ući u prostoriju punu ljudi i sprijateljiti se sa svima. Uvijek želimo ono što imaju drugi", rekla je pjevačica.