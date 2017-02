Jennifer Garner ispunila papire za razvod od Bena Afflecka

Nakon dvije godine razdvojenosti Jennifer Garner je odlučila ispuniti papire i ozvaničiti razvod sa Benom Affleckom.

Prema navodima US Weeklyja, Affleck se iselio iz zajedničkog doma u Brentwoodu. Ipak, ostat će duboko povezani jer imaju troje djece - Violet (11), Seraphina (8) i Samuel (4).



"On je ljubav mog života. On je jedna od najbriljantnijih osoba u sobi, najharizmatičnijih i najvelikodušnijih. Ali on je komplikovan čovjek. Uvijek sam govorila: ‘Kada vas njegovo sunce obasja, osjetite to, ali kada ono sija negdje drugo, hladno je. On može da baci veliku sjenku na vas", rekla je ranije Garner.



Mnogi fanovi su se nadali pomirenju jer su prošle dvije godine kako su glumci počeli živjeti odvojeno, a niko nije spominjao papirologiju. Prema navodima ljudi bliskih glumici, Garner je odlučila okončati sve i pravnim putem.



U braku si bili 10 godina. Tokom 2015. godine mediji su pisali kako je Affleck ostavio suprugu zbog glumice Margot Robbie, te da Garner s Patrickom Dempseyem. Ipak, ovi navodi do danas nisu potvrđeni.